AliExpress confirma cobrança de ‘taxa das blusinhas’ a partir do dia 27

Já a Shein havia anunciado, no último dia 15, que poderia começar a cobrar antes do dia 1º de agosto compras internacionais abaixo de US$ 50. Shopee ainda não confirmou antecipação

O AliExpress, plataforma chinesa de comércio eletrônico, confirmou neste sábado, 20, ao O POVO, que vai iniciar a comercializar produtos com valor inferior a US$ 50 já com a nova alíquota do imposto de importação a partir do dia 27 de julho. Vale lembrar que, recentemente, o AliExpress fechou uma parceria com o Magazine Luiza.

Oficialmente, o novo modelo de tributação, apelidado de “taxa das blusinhas, que atinge mercadorias importadas com valores iguais ou inferiores a US$ 50, ou cerca de R$ 280 na atual cotação da moeda norte-americana, começaria apenas no dia 1º de agosto, mas gigantes do varejo eletrônico internacional, como a AliExpress e a Shein, já indicaram essa antecipação por questões relacionadas à burocracia das operações de exportação e importação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Tendo em vista o prazo necessário para ajuste das declarações de importação, de acordo com a nova regulamentação, todos os pedidos de compras efetuados na plataforma do AliExpress a partir do dia 27 de julho irão contemplar as novas regras tributárias. Os clientes e parceiros serão comunicados nos canais oficiais do AliExpress sobre as próximas etapas”, disse a empresa, em nota.