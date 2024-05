Shopee abre segundo centro logístico no Ceará; saiba onde

Hub logístico da Shopee no Ceará é inaugurado na Caucaia Crédito: Beatriz Cavalcante

A Shopee inaugurou seu segundo centro (hub) logístico no Ceará com produtos de lojistas brasileiros. O novo espaço fica na Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), a 20,3 km da Capital. O primeiro empreendimento do tipo fica em Fortaleza. Já na RMF, a ideia é que o shopping online (marketplace) tenha ponto mais perto do consumidor e funcione no modelo de última milha. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Em suma, quando há a compra, começa a preparação da mercadoria pelo vendedor. Os produtos são coletados nos espaços dos vendedores por veículos da primeira milha ou são levados pelos lojistas em Agências Shopee, que são chamados de pontos de pick up/drop off (para pegar ou deixar mercadorias).

Para se ter ideia, atualmente, a empresa conta com mais de 2 mil unidades nesse modelo. Então, depois deste processo, os pedidos são encaminhados aos centros de distribuição, onde são separados e enviados para os hubs de última milha, etapa na qual o produto chega à porta do cliente. No Ceará, há dois, sendo o de Fortaleza também de primeira milha (primeira etapa da distribuição, na qual é feita a transferência da mercadoria do fabricante para os centros de distribuição). Estas são unidades responsáveis pela roteirização e expedição para que os mais de 20 mil motoristas parceiros realizem as entregas ao consumidor.

Em Caucaia, a Shopee preferiu não abrir a localização exata, bem como investimentos no negócio e geração de empregos. "O hub permitirá uma experiência de compra online ainda mais rápida e eficiente para consumidores. A empresa possui também um galpão em Fortaleza para primeira e última milha", informa com exclusividade ao O POVO a Shopee, empresa de Singapura pertencente ao Grupo Sea Group. "Estamos entusiasmados em inaugurar mais um hub no Ceará, um Estado que possui um papel importante em nossa estratégia de crescimento no Nordeste e no Brasil", complementa Rafael Flores, gerente de Malha e Expansão Logística na Shopee. Segundo ele, sem revelar valores, o investimento reafirma o compromisso da companhia em oferecer uma experiência de compra online cada vez melhor, "conectando usuários a uma ampla variedade de produtos", ao mesmo tempo em que apoiam os vendedores locais. A promessa é de oportunidades econômicas para a região, gerando empregos e fortalecendo a infraestrutura comercial local, mas também sem detalhar números. A expansão logística da Shopee no Brasil No Brasil, o marketplace conta com 11 centros de distribuição, localizados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Goiás e Rio Grande do Sul – inaugurados em fevereiro e março, respectivamente.