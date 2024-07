Ceará foi o 3º estado do NE que mais emplacou veículos elétricos no 1º semestre

Ceará foi um dos estados do Nordeste que mais vendeu carros elétricos no primeiro semestre de 2024. Crédito: Divulgação/Poliana Ramalho

O Ceará foi o terceiro estado do Nordeste que mais emplacou veículos eletrificados (elétricos e híbridos) no primeiro semestre deste ano. Veja o ranking completo ao fim desta matéria. Com 1.823 vendas, o número foi 194% superior em comparação com o mesmo período do ano passado, que registrou 620. Apenas em junho, foram 337 emplacamentos. Os dados são da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). Dentro das 50 cidades que mais emplacaram nos seis primeiros meses do ano, Fortaleza ocupou a 10º posição, com 1.310 vendas de veículos leves eletrificados. No mês passado, o número registrado foi de 235.