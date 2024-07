Apagão cibernético: Voo atrasou ou não conseguiu pagar o boleto? Veja o que fazer

A orientação inicial é buscar as empresas específicas para saber sobre o problema e qual a resolução proposta ao consumidor, afirma Eneylândia Rabelo, presidente do Procon Fortaleza.

Por isso, O POVO conversou com o Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) para explicar o que fazer nestes casos.

Com o apagão cibernético global , diversos consumidores relataram problemas com aplicativos de bancos , atrasos pontuais de voos e exames negados por planos de saúde nesta sexta-feira, 19.

- Manter o passageiro informado a cada 30 minutos quanto à previsão de partida dos voos atrasados; - Informar imediatamente a ocorrência do atraso, do cancelamento e da interrupção do serviço; - Oferecer gratuitamente, de acordo com o tempo de espera, assistência material; - Oferecer reacomodação e reembolso integral, cabendo a escolha ao passageiro, quando houver atraso de voo superior a 4 horas ou cancelamento.

“É importante destacar que, em casos de atrasos de voo, cancelamento ou interrupção do serviço, aplicam-se as disposições da Resolução nº 400 da Anac, que trata das condições gerais de transporte aéreo. Pela RES 400, quando um voo sofre atrasos acima de 30 minutos ou é cancelado, a empresa aérea deve cumprir uma série de procedimentos perante os passageiros”, diz a nota da Anac. Veja a resolução abaixo:

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) também reforça que o consumidor pode procurar as companhias aéreas para verificar a situação dos voos, além de chegar nos aeroportos com antecedência maior em relação a usualmente recomendada pelas empresas em voo domésticos e internacionais.

“O importante é a gente ver como é que o consumidor está sendo tratado na resolutividade dos seus problemas, então por mais que já tenha corrigido, mas se ele teve algum prejuízo enquanto tava tendo dificuldade, a gente pede que ele entre em contato com a empresa para solucionar problema dele e se não funcionar e ele se sentir lesado, que ele abra a reclamação nos órgãos de proteção de Defesa do Consumidor”.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que os bancos brasileiros afetados pelo apagão cibernético global desta sexta-feira já estão com os serviços normalizados. De acordo com a entidade, não houve comprometimento relevante ao atendimento aos clientes.

"Durante a manhã, alguns sistemas das instituições financeiras chegaram a ser temporariamente afetados em diferentes escalas pela atualização do antivírus CrowdStrike, mas nada que comprometesse a prestação de serviços de forma relevante", afirmou a entidade.

Entre os bancos associados à Febraban, o Bradesco informou que o apagão tirou do ar os canais digitais de atendimento, com usuários reportando problemas para acessar tanto o aplicativo do banco quanto o do Next, outra marca do conglomerado.

Houve ainda informações de problemas no Neon, no Banco Pan e falhas pontuais em sistemas de empresas da Stone. O Nubank informou ainda que, durante a manhã, o apagão causou lentidão nos sistemas de atendimento ao cliente, mas não gerou transtornos em outros pontos da operação.

Apagão cibernético: O que é?

O problema que provocou um apagão cibernético mundial nesta sexta-feira, 19, e perturbações em várias empresas foi "identificado" e está sendo corrigido, anunciou o CEO da CrowdStrike, empresa americana de cibersegurança.

"A CrowdStrike está trabalhando ativamente com os clientes afetados por uma falha encontrada em uma atualização de conteúdo dos usuários do Windows", escreveu George Kurtz nas redes sociais X e LinkedIn. "Não é um incidente de segurança ou um ataque cibernético. O problema foi identificado, isolado e uma correção foi aplicada". (Com informações de AFP e Agência Estado)

