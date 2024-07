Apagão cibernético: CEO da CrowdStrike perdeu US$ 282 mi com pane; conheça o bilionário

Quem comanda a empresa é o bilionário George Kurtz. Ele é o fundador e atual presidente-executivo da CrowdStrike desde 2012, quando nasceu a companhia de cibersegurança no Estado americano do Texas.

A pane afetou clientes que hospedam seus serviços em computadores com Windows e com serviço de nuvem Azure, ambos da Microsoft, diz a CrowdStrike. Máquinas com Mac (da Apple) e Linux não foram afetadas, explica a empresa.

"Recomendamos que os clientes acessem o portal de suporte para obter as atualizações mais recentes e continuaremos a fornecer atualizações completas e contínuas em nosso site. Recomendamos ainda que as organizações garantam que estão se comunicando com os representantes da CrowdStrike por meio de canais oficiais", continuou o CEO no comunicado no X.

George Kurtz pediu desculpas pelo incidente desta sexta-feira. Em entrevista ao programa americano Today, do canal de notícias NBC News, o CEO declarou que pode levar um tempo para que sistemas sejam recuperados inteiramente