LDO do Ceará para 2025 deve ser votada nesta quarta-feira, 17; veja detalhes

Ao todo, foram 107 emendas incorporadas à legislação, com cerca de 70% de aproveitamento, afirma o deputado estadual Sérgio Aguiar (PDT), presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece).

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) deve votar nesta quarta-feira, 17, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) , que estabelece as metas e prioridades de exercício financeiro para 2025.

“Garantia de 310 mil vagas em tempo integral para os alunos do ensino médio público, 24 milhões de refeições para a população da faixa de extrema pobreza através do programa Ceará Sem Fome, mais de 1,5 mil unidades habitacionais para combater o déficit de moradia, 10 unidades integradas de segurança pública, sete delegacias e várias outras metas que tem a ver com os compromissos assumidos pelo governador durante a sua campanha eleitoral”.

Outro apontamento do relator é que o produto interno bruto (PIB) do Ceará tenha crescimento acima do nacional.

Em relação ao h2v, Guilherme Sampaio analisa que os investimentos de infraestrutura têm sido fundamentais para atrair empresas privadas para a produção..

“Hoje, o Ceará é disparadamente o melhor destino para investimento privado na área de hidrogênio verde e se deve às medidas que o governo está tomando para atrair essas empresas e a parceria com a sociedade civil, a Federação das Indústrias, com as universidades, com políticas na área de formação de mão de obra para esse segmento”.

