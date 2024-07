Cearenses receberam mais de R$ 560 milhões em indenizações do Setor segurador; veja

As indenizações foram distribuídas, principalmente, em capitalização, e seguro automóvel, com R$ 162 milhões e R$ 150,1 milhões em pagamentos, respectivamente

Além disso, as indenizações foram distribuídas, principalmente, em capitalização , e seguro automóvel, com R$ 162 milhões e R$ 150,1 milhões em pagamentos, respectivamente. Ambas cresceram 21,2% no período.

Os cearenses receberam mais de R$ 560 milhões em indenizações do setor segurador do Estado no acumulado dos primeiros quatro meses do ano. O montante representou aumento de 15,2% em relação a 2023.

Em relação à arrecadação, sem dados de saúde, o crescimento do setor no Estado foi de 20%, com R$ 2,3 bilhões, no mesmo período. Os destaques foram: Previdência, com alta de 26,8% e arrecadação de R$ 1,2 bilhão, e Seguro Automóvel, com 5,8% e aumento de 276,4 milhões.



De acordo com a diretora executiva do Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste (Sindseg N/NE), Emerita Lyra, o valor indenizado faz parte da economia de outros setores do Estado.