Seguros de pessoas arrecadam R$ 17,1 bi no 1º tri, mostra FenaPrevi; alta é de 16,6% em 1 ano

Os seguros de pessoas arrecadaram R$ 17,1 bilhões em prêmios no primeiro trimestre deste ano, de acordo com a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi). O levantamento, feito a partir de dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep), mostra um crescimento de 16,6% em relação ao mesmo período do ano passado.

O ramo de vida respondeu por 47% do valor arrecadado no período, seguido pelo prestamista, que garante o pagamento de operações de crédito, e que foi responsável por 28% do total.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outros 13% vieram de produtos do segmento de acidentes pessoais.