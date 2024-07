Expocrato estima movimentar R$ 150 milhões na economia do Cariri

O evento, que iniciou neste sábado, 13, vai até o dia 21 de julho no Parque de Exposições Pedro Felício, no município do Crato

A organização da Expocrato 2024 estima movimentar R$ 150 milhões na economia da região do Cariri por meio da feira agropecuária, considerada a maior do Norte e Nordeste. O evento, que iniciou neste sábado, 13, vai até o dia 21 de julho no Parque de Exposições Pedro Felício, no município do Crato, a cerca de 517 quilômetros de Fortaleza.

A festa impulsiona o comércio varejista, os restaurantes, os transportes e a rede hoteleira do Cariri, que já conta com praticamente 100% de ocupação. São esperados mais de 10.000 empregos diretos e indiretos com o evento.

A feira, que está na sua 71ª edição, tem 56 bandas e músicos durante nove dias de festa, o equivalente a uma média de 70 horas de shows, além das atividades da feira.