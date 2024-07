Voos de Fortaleza e Juazeiro para o Rio entram em acordo de vendas e milhas de Azul e Gol; entenda

No total, serão 40 rotas não sobrepostas para diversos destinos do Brasil que estarão disponíveis para vendas nos canais das empresas

Nos canais de vendas da Azul, já estão disponíveis 20 itinerários operados pela Gol: entre as quais Belém-Rio Branco, Confins-São José dos Campos, Curitiba-São José dos Campos, Juazeiro do Norte-Galeão, Recife-São José dos Campos, Uruguaiana-Brasília, Viracopos-Boa Vista, Viracopos-Porto Velho, Viracopos-Rio Branco, entre outras.

No total, serão 40 rotas não sobrepostas que estarão disponíveis para vendas nos canais das empresas, com previsão de adição de muitas outras ao longo das próximas semanas. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 11.

Rotas entre Juazeiro do Norte - Rio Janeiro e Fortaleza - Rio de Janeiro , dentre outros destinos, começaram a ser vendidas por meio do acordo de cooperação comercial das companhias aéreas Azul e Gol.

A parceria possibilita que passagens compradas para voos de codeshare sejam encontradas no site das duas companhias. Além disso, as milhas acumuladas nesses voos podem ser utilizadas nos programas de fidelidade, Azul Fidelidade ou Smiles.

A medida faz parte do acordo de codeshare das empresas, anunciado no final de maio, que conecta as malhas de ambas por meio de um acordo de compartilhamento de voos, com o intuito de oferecer “ainda mais opções de voos e destinos”, destaca Abhi Shah, presidente da Azul.

Juntas, Azul e GOL possuem cerca de 1.500 decolagens diárias. Com o início do codeshare, mais de 2.700 oportunidades de viagens com apenas uma conexão serão criadas dentro do território nacional. (Com Agência Estado)



