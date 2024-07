Passagem aérea e alimentos puxam redução na inflação ao consumidor no IGP-DI de junho, diz FGV

Na direção oposta, a taxa foi mais elevada nos grupos Vestuário (de -0,54% para 0,36%) e Despesas Diversas (de 0,21% para 0,44%), sob influência dos itens roupas (de -0,73% para 0,33%) e serviços bancários (de 0,00% para 0,86%).

O núcleo do IPC-DI teve alta de 0,34% em junho, após um aumento de 0,31% em maio. Dos 85 itens componentes do IPC, 38 foram excluídos do cálculo do núcleo. O índice de difusão, que mede a proporção de itens com aumentos de preços, passou de 61,29% em maio para 54,19% em junho.

IPAs