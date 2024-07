Tim vai expandir rede 5G para o Crato

O diretor de vendas também afirmou que a cobertura de internet será reforçada no Expocrato 2024 , com data marcada para 13 a 21 de julho.

Hoje, a companhia atua em 100% dos bairros de Fortaleza com a rede 5G , além de cobrir 16 municípios do Estado. Também, este mês, a operadora ativou a nova tecnologia em Russas, Brejo Santo, Camocim e Quixadá.

“Nós temos uma preocupação muito grande com a experiência do cliente, você não tem que ter só o serviço, você tem que ter uma experiência boa e uma experiência boa num jogo de futebol, num grande evento, porque as pessoas não querem só participar, hoje em dia as pessoas querem compartilhar aquele momento, aquela experiência, então nosso 5G profecia justamente esse compartilhamento ”, afirma Bruno.

“Nós teremos o número de municípios e o número de antenas superior aos nossos concorrentes. É um compromisso que nós temos por termos sido a operadora que defendeu e trouxe esse modelo e hoje nós temos mais de 35% das antenas implementadas no Brasil”.

TIM: reabertura da loja em Fortaleza

Nesta quinta-feira, 11, a TIM reabriu a loja na Avenida Barão de Studart, localizada no bairro Dionísio Torres.

A arquitetura do empreendimento é voltada para a inclusão, com ênfase para a acessibilidade, além do espaço trazer equipamentos de última geração e ambientes tecnológicos.

A loja conta com espaço para circulação de cadeirantes, piso tátil e atendimento em libras, mesas e cadeiras adaptadas para pessoas com nanismo e obesas, mobiliários com altura adequada para cadeirantes, placas de sinalização em braille, mapa tátil em braille, banheiro adaptado e vagas de estacionamento com espaços exclusivos.

Bruno enfatiza o compromisso da empresa em atender os pedidos dos clientes de Fortaleza.



“Nós estamos criando condições para que todas as pessoas possam trabalhar dentro desse ambiente. Então é uma loja que visa dar equidade e que as pessoas com deficiência possam se sentir lá em pé de igualdade”, ressaltou Bruno.