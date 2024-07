Dados de serviços e varejo mostram que Brasil está crescendo com inflação em queda, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira, 12, que a economia brasileira está conseguindo aliar crescimento da atividade com inflação em queda. Em sabatina promovida pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), em São Paulo, Haddad citou que, nesta semana, houve surpresas para cima com os dados de venda do varejo, volume de serviços prestados, enquanto a inflação surpreendeu para baixo.

Segundo o ministro, o Brasil tem agora uma grande oportunidade ao aliar desenvolvimento econômico e social com a questão ambiental, e que é preciso avançar nesse sentido. Para o ministro, questões ligadas à agenda verde do governo precisam estar mais avançadas do que estão neste momento, e é preciso contar com a ajuda da sociedade para pressionar determinados grupos de interesse.