Produção industrial do Ceará avança 2,6%, mas tem menor crescimento do Nordeste

Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal (PIM). Crédito: FÁBIO LIMA

O Ceará aumentou sua produção industrial geral em 2,6% em maio deste ano, em comparação a igual mês do ano anterior. Todavia, o índice de crescimento é o menor registrado no Nordeste, cujo avanço foi de 3,1% no período. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os dados foram divulgados pela Pesquisa Industrial Mensal (PIM) na manhã desta sexta-feira, 12, ao serem compilados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Após o Rio Grande do Norte liderar o crescimento do Nordeste, com 25,8%, Bahia e Maranhão apresentaram alta de 6,8% na produção industrial de maio, seguidos por Pernambuco, com 3,5%, e Ceará, com 2,6%. Os estados que não foram mencionados não estavam listados na pesquisa.