Governo do Estado lança edital para construção de 11 mil cisternas para o interior do Ceará

De acordo com a SDA, serão 10.601 cisternas de placas de 16 mil litros para consumo humano, 607 cisternas calçadão de 52 mil litros e 191 sistemas de tratamento e reúso de água domiciliar. No caso das cisternas de calçadão, as famílias terão direito ao Serviço de Atendimento Familiar para a Inclusão Social e Produtiva (Safisp), por meio do Fomento Rural.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), lançou na segunda-feira, 8, o edital de chamada pública para a construção das mais de 11 mil cisternas , em 80 municípios do interior do Estado do Ceará , anunciadas em abril deste ano. A instalação dos equipamentos está prevista para até maio de 2026.

“Quem não conhece, não sabe da importância. A pessoa que mora no sertão, que não tem água perto, guarda a água da chuva, nessa cisterna, para sua família. Ela é suficiente para que uma família de três ou quatro pessoas passe o verão inteiro com essa água. Limpa. Para consumir, cozinhar, é muito importante, um programa de muito êxito”, pontuou o governador.

O governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), reforçou a importância da iniciativa durante live realizada nesta quarta-feira, 10. De acordo com o chefe do Executivo estadual, cada cisterna “é suficiente para que uma família de três a quatro pessoas passe o verão inteiro com água”.

Para que as tecnologias sociais sejam construídas, o Governo do Estado, por meio da SDA, selecionará e contratará entidades privadas sem fins lucrativos e/ou cooperativas de trabalho ou de produção, divididas em um total de 15 lotes.

Os recursos para a construção das tecnologias sociais são oriundos do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), no valor de R$ 80,6 milhões, com contrapartida de R$ 3 milhões do Governo do Ceará.

No Ceará já foram construídas 177 mil cisternas, contemplando mais de 763 mil pessoas desde 2004. “Eu fico muito feliz com a retomada desse programa, em parceria com o Governo Federal, na articulação com a sociedade civil e entidades populares. É um projeto que nasceu de diálogo com o nosso povo”, comemora Elmano.

O secretário executivo da SDA, Marcos Jacinto, menciona que a construção dos equipamentos ocorre no momento estratégico de retomada do Programa Cisternas.

“Nós tivemos um período de cerca de seis, quase sete anos, onde os orçamentos relacionados a essa política foram esvaziados e agora, neste novo ciclo, a gente tem a retomada com muita força, com muita potência, com orçamento específico para esse programa e tornando, assim, o acesso à água uma realidade para muitas famílias do Ceará”, pontua o secretário.

Ainda conforme o secretário executivo, para ser beneficiado com o programa, é necessário que o interessado esteja inserido nos critérios estabelecidos pelo programa, como ter inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e residir na zona rural.



Além disso, é fundamental que as famílias aguardem a fase de execução da iniciativa. Posterior a isso, os interessados devem procurar a Comissão Municipal de Convivência com o Semiárido, grupo formado por entidades que atuam no referido município.