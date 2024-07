Carnes, cashback, remédios: Veja o que mudou no texto da reforma aprovado

Câmara dos Deputados durante sessão plenária extraordinária para apreciação e votação do projeto de lei complementar (PLP 68/2024), que regulamenta a primeira parte da reforma tributária. Crédito: Mário Agra/Câmara dos Deputados

O POVO separou os principais pontos que você precisa saber sobre o texto da primeira fase de regulamentação da reforma tributária aprovado pela Câmara dos Deputados. Confira: O que é a reforma tributária? A Reforma Tributária, pela emenda Nº 132/2023, institui o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) dual: um do Governo Federal e outro de estados e municípios. O novo modelo de tributo tem por princípio a não cumulatividade plena, ou seja, impede a chamada "tributação em cascata", que hoje onera consumidores e empresas.

Serão três novos tributos: Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), substituindo o ICMS dos estados e o ISS dos municípios

Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que substitui PIS, Cofins e o IPI, que são federais

Imposto Seletivo, que incidirá sobre produtos danosos à saúde e ao meio ambiente O que foi aprovado pela Câmara dos Deputados? A Câmara dos Deputados aprovou – com 336 votos a favor, 142 contra e duas abstenções – questões relacionadas ao projeto de lei complementar (PLP) Nº 68/2024, que regulamenta a reforma por meio de regras para o IBS, a CBS e o IS. Houve aprovação de um texto-base, por meio de um substitutivo apresentado pelo relator Reginaldo Lopes (PT-MG), e de alguns “destaques” enviados por partidos e votados à parte, como o caso das proteínas animais. Quais as principais mudanças no texto da reforma? Taxação das proteínas animais Inicialmente, estava prevista a cobrança de 40% de imposto sobre as proteínas animais. Todavia, durante a votação dos “destaques”, foi aprovada – por 477 votos contra três – a inclusão do item na Cesta Básica Nacional, o que garante a isenção de 100% dos tributos. O benefício foi estendido para queijos, peixes e sal na cobrança do IBS e CBS, após emenda do deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS), que inclui tributação zero para o uso de água do mar, cloreto de sódio e outros agentes semelhantes, além de óleo de milho, aveia e farinhas. Estimativas de técnicos do governo indicam inicialmente um aumento de 0,53 ponto percentual na alíquota geral dos tributos em razão da mudança. Esse era um dos principais pontos de atenção e de polêmica em torno da regulamentação.