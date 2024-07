Reforma Tributária: veja como votaram os deputados cearenses no texto-base

A Câmara dos Deputados aprovou, na última quarta-feira, 10, o texto-base do projeto que regulamenta a reforma tributária. Foram 336 votos favoráveis ao projeto e 142 contrários; além de duas abstenções. Posteriormente, parlamentares votaram destaques (alterações no texto), dentre eles, um que incluiu a carne na cesta básica com alíquota zero.



Dos 22 deputados federais cearenses, 21 participaram da votação do texto-base; 17 deles votaram a favor e quatro se posicionaram contrários. O deputado Yury do Paredão (MDB) é o único, entre os cearenses, que esteve ausente na votação da Câmara. Veja a lista abaixo.

Votaram Sim:



AJ Albuquerque (PP-CE) André Figueiredo (PDT-CE) Célio Studart (PSD-CE) Danilo Forte (União-CE) Domingos Neto (PSD-CE) Eduardo Bismarck (PDT-CE) Eunício Oliveira (MDB-CE) Fernanda Pessoa (União-CE) Idilvan Alencar (PDT-CE) José Airton (PT-CE) José Guimarães (PT-CE) Júnior Mano (PL-CE) Luiz Gastão (PSD-CE) Luizianne Lins (PT-CE) Mauro Filho (PDT-CE) Moses Rodrigues (União-CE) Robério Monteiro (PDT-CE)

Votaram Não:

André Fernandes (PL) Dayany Bittencourt (União) Dr. Jaziel (PL) Matheus Noronha (PL)

O projeto manteve proteínas animais – como carnes e frangos –, com alíquota zero na Cesta Básica Nacional, contando com isenção de 100%. A medida foi discutida na categoria de "destaques", votada e aprovada separadamente depois do texto-base.