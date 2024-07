Fortaleza tem 1,4 mil vagas de trabalho abertas; veja

As oportunidades são para atendente de lojas, açougueiro, balconista, dentre outras

O Sistema Nacional de Emprego Municipal (Sine) está disponibilizando 1.442 vagas de trabalho em Fortaleza.

As oportunidades incluem Pessoas com Deficiência (PcD) e reabilitados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Mulheres vítimas de violência doméstica têm atendimento prioritário na busca por emprego. A prioridade é baseada na Lei 14.542/23 sancionada pelo Governo Federal, que estabelece a reserva de 10% das vagas para as vítimas.