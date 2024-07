‘Imposto do Pecado’ deve encarecer e dificultar renovação de frota de veículos, diz Anfavea

A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) afirmou em comunicado à imprensa que inclusão de meios de transporte no Imposto Seletivo, o chamado ‘Imposto do Pecado’, prevista no texto substitutivo da reforma tributária, deve encarecer esse tipo de produto e atrasar também a renovação da frota brasileira.

O Imposto Seletivo visa taxar produtos considerados nocivos à saúde ou ao meio ambiente, mas a retirada de itens como armas e a inclusão de veículos, incluindo os eletrificados, têm gerado controvérsia tanto entre a indústria nacional quanto nos importadores. Apenas os caminhões foram retirados do texto que regulamenta a reforma tributária.

Em nota, a Anfavea enfatizou que “o Brasil tem hoje uma das frotas mais descarbonizadas do planeta. Há décadas, assumiu o protagonismo em biocombustíveis e se alinhou com a tendência mundial de eletrificação para a redução de poluentes. Desde 1986, os fabricantes brasileiros de veículos já reduziram em mais de 95% os principais poluentes urbanos, através do Proconve, programa de governo que estabelece prazos e limites legais para produção de novos veículos com redução de emissões cada vez mais restritivas”.