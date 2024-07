Anfavea reduz de 6,2% para 4,9% previsão de crescimento da produção no ano

A Anfavea, entidade que representa as montadoras, revisou nesta quinta-feira, 4, as previsões ao desempenho do setor neste ano. A expectativa para o crescimento da produção de veículos caiu de 6,2% para 4,9%. A mudança no prognóstico tem duas explicações: o tombo das exportações e o avanço dos carros importados no mercado nacional, o que faz com que a produção não acompanhe o crescimento do consumo de automóveis no País.

Apesar disso, a Anfavea prevê uma melhora do nível de produção no segundo semestre em razão da volta das fábricas de carros e de autopeças no Rio Grande do Sul, após as enchentes de maio, e do crescimento do mercado.

Após a surpresa no primeiro semestre com a reação da demanda, a projeção da Anfavea para o crescimento das vendas de veículos em 2024 subiu de 6,1% para 10,9%. Já em relação às exportações, a previsão passou a ser de queda de 20,8%. A indústria de veículos iniciou o ano prevendo leve crescimento de 0,7% dos embarques.