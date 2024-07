Anfavea quer imposto maior contra invasão de importados

Depois de anunciar investimentos de R$ 130 bilhões no País nos próximos anos, as montadoras cobram agora do governo a elevação imediata da alíquota máxima do Imposto de Importação como forma de deter o que chamam de invasão de veículos elétricos chineses no mercado nacional. A Anfavea, entidade que representa as montadoras, fala em risco de fechamento de fábricas já neste segundo semestre caso o Brasil não adote a barreira tarifária contra o avanço, descrito como desenfreado, das importações.

Ao apresentar nesta quinta, 4, os números de produção e vendas do setor em junho e no primeiro semestre, o presidente da Anfavea, Márcio de Lima Leite, afirmou que, enquanto países como Canadá e Estados Unidos têm alíquotas que passam de 100% sobre os carros elétricos importados, e na União Europeia as alíquotas variam de 27% a 48%, no Brasil o Imposto de Importação é de 18%. Segundo Leite, a invasão de carros elétricos da China em todo o mundo gera um desequilíbrio que atinge empregos, investimentos e produção.

"No momento de transição (energética), se o Brasil não rever isso imediatamente corremos o risco de impacto com fechamento de fábricas no segundo semestre", disse Leite, citando que a produção das montadoras brasileiras está estagnada, mesmo com o crescimento de 14,6% nas vendas de veículos no País registrado no primeiro semestre do ano.