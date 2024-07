Aos 85 anos, dono do Maraponga Mart Moda abre pastelaria com caldo de cana

Segundo Manoel, o objetivo é enriquecer o ambiente e realizar um sonho antigo , que possuí desde criança. "Eu gostava muito de ir na Leão do Sul, desde rapazinho. E lá, o dono da Leão do Sul criou toda a família com aquilo ali. E ficou na minha cabeça: um dia eu vou colocar um negócio desse para mim."

O empreendimento, chamado de "Pastel do Manoelzinho", está localizado na praça de alimentação do shopping atacadista, assim como duas outras lanchonetes .

Aos 85 anos, um dos fundadores do Maraponga Mart Moda , Manoel Holanda, conseguiu realizar o sonho de abrir uma pastelaria com caldo de cana.

"E aí depois, com oitenta e poucos anos, estava reformando a praça de alimentação da Maraponga, e me lembrei. Aí comprei o equipamento e montei tudo. Está maravilhoso lá, viu? E o caldo de cana bem geladinho", complementa.



No início, porém, a ideia não foi muito aceita pela família. Mana Holanda, esposa de Manoel e também fundadora do Maraponga Mart Moda, por exemplo, não via muito sentido em ele abrir uma pastelaria com aquela idade.