Volume renegociado no Desenrola Pequenos Negócios supera R$ 67,7 mi no Ceará

Desenrola Pequenos Negócios já renegociou mais de 2 mil contratos Crédito: FERNANDA BARROS

Em relação aos empreendedores beneficiados no Estado, o levantamento era de 1.032 clientes, um aumento de 22,97%. Já o número de contratos chegou a 1,2 mil, também com uma tendência de aumento, registrada a 67,25%. Desenrola Pequenos Negócios: Cenário brasileiro Em âmbito nacional, o volume financeiro arrecadado dentro do programa Desenrola Pequenos Negócios é de R$ 2,123 bilhões. Ao total, 60.864 clientes conseguiram renegociar contratos por meio do programa.