MME: Governo destina R$ 1,5 bilhão para Bahia, em novas ligações do Luz Para Todos

O governo Lula formalizou nesta segunda-feira, 1º, um termo de compromisso no âmbito do programa Luz para Todos, com aporte de R$ 1,5 bilhão previsto para cerca de 29 mil novas ligações de energia nos próximos dois anos no estado da Bahia. A informação foi divulgada na noite desta segunda pelo Ministério de Minas e Energia (MME).

O presidente Lula lançou hoje o chamado "Circuito Baiano de Investimentos em Transição Energética", após também anunciar, na semana passada, investimentos para Minas Gerais na área de transição energética.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, diz em nota que a Bahia foi o estado que recebeu "o maior investimento" do Luz Para Todos, com 675 mil famílias atendidas.