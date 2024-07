Vendas de veículos novos no Ceará crescem 10,11%

Crescimento foi registrado dentro do período de um ano. Em Fortaleza, a alta foi de 7,61%, diz Fenabrave. Crédito: FCO FONTENELE

As vendas de veículos novos no Ceará registraram um crescimento de 10,11% até junho deste ano, com 63.331 vendas, no comparativo com 2023, que registrou 57.514. O desempenho foi puxado pela venda de motos, com um saldo de 39.179 emplacamentos registrados nos seis primeiros meses de 2024. O número representa uma variação de 13,57% no comparativo com o mesmo período do ano passado, de 34.497. O levantamento foi realizado pela Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Em relação ao segmento automotivo, que engloba os carros de passeio e os comerciais leves, o acumulado no 1º semestre de 2024 é de 21.391 unidades vendidas, um saldo de 8,46% em comparação com os mesmos meses do ano passado, que contabilizou 19.722. Apesar do desempenho positivo, o levantamento da Fenabrave mostra que as vendas do segmento de carros de passeios e comerciais leves saíram de 4.468 em maio, deste ano, para 4.270 em junho. Uma diminuição de 4,43%. No cenário de redução de vendas, o setor de caminhão e ônibus apresentou uma queda de 23,23% em um período de um ano. No primeiro semestre deste ano, foram registrados 1.140 emplacamentos e em 2023, 1.485.

O panorama se repete de maio (293) para junho (245) de 2024, que contabilizou uma variação de -16,38% nos emplacamentos do setor. Já na área de implemento rodoviário, o número de vendas até o mês passado foi de 420. No acumulado do ano passado, o número chegou a 515. A variação é -18,45%. De maio para junho deste ano a redução foi de 45,16%, passando de 93 para 51, respectivamente. Vendas de veículos novos: Fortaleza Na capital cearense, o número de vendas de novos veículos captou uma alta de 7,61% no 1º semestre de 2024, com 25.957 emplacamentos, no comparativo com o mesmo período de 2023, que registrou 24.121. O crescimento também foi puxado pelo segmento de motos. No acumulado deste ano, o setor registrou 11.781 vendas. No mesmo período de 2023, o valor era de 10.122, um crescimento de 16,39%. No ramo dos carros de passeio e de comerciais leves a variação positiva foi de 3,25%. No primeiro semestre de 2024, os emplacamentos chegaram a 13.140. No ano passado, 12.727.