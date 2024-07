Vendas de máquinas agrícolas recuam 42,5% em maio, diz Fenabrave

As vendas de máquinas agrícolas caíram 42,5% em maio, na comparação com o mesmo mês do ano passado, informou nesta quarta-feira, 3, a Fenabrave, associação que representa revendedores de equipamentos para o campo. No total, 2,7 mil tratores de rodas e colheitadeiras de grãos foram vendidos em maio.

Na comparação com abril, quando foram vendidas 4 mil unidades, o número representa uma queda de 32%.

Enquanto as vendas de carros podem ser atualizadas diariamente com base nos licenciamentos de veículos, os números de máquinas agrícolas precisam ser levantados com os fabricantes. Por isso, as estatísticas têm defasagem de um mês em relação ao balanço das vendas de automóveis, divulgado hoje pela Fenabrave com dados já relativos a junho.