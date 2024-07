Open Finance permitirá implementar o Pix por aproximação, afirma Damaso, do BC

O diretor de Regulação do Banco Central, Otávio Damaso, reforçou nesta quinta-feira, 4, que o processo de simplificação da jornada de pagamentos no Open Finance permitirá a implementação de pagamentos por aproximação no Pix.

"A partir do ecossistema do Open Finance, da simplificação da jornada de pagamento, vai ser possível a gente ter o Pix por aproximação", disse Damaso, em entrevista coletiva para comentar mudanças no sistema financeiro aberto na sede do BC, em Brasília.

O diretor lembrou ainda que, como divulgado antes pelo BC, foi aprovada a governança definitiva do Open Finance, que passa a ter CNPJ próprio.