Com 72 novos mercados, 1º semestre de 2024 registra recorde no comécio exterior do agronegócio

Em junho foram abertos 26 novos mercados agrícolas Crédito: CNA/Wenderson Araujo/Trilux

O Brasil teve em 2024 o melhor semestre da história em relação a quantidade de mercados abertos para venda de produtos agrícolas no Exterior. No acumulado do ano, já houve a abertura de 72 mercados em 30 países diferentes. Em relação aos anos anteriores, o montante aberto pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) nos primeiros seis meses de 2024 foi maior do que o total registrado durante todo o ano de 2019 e 2022, que tiveram 35 e 53 novas aberturas, respectivamente. O mês que mais contribuiu com o recorde do semestre foi junho com 26 novos mercados agrícolas em 13 diferentes países. Confira quantos mercados foram abertos por mês em 2024: