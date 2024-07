Renato Gomes: Real é, de longe, a mais importante iniciativa de política econômica do Brasil

O diretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolução do Banco Central, Renato Dias Gomes, disse nesta segunda-feira, 1º, que a implementação do real foi a mais importante iniciativa de política econômica da história recente do País.

"Eu acho que o real é uma condição necessária, é uma etapa inescapável de todos os avanços que nós tivemos nos últimos 30 anos", disse o diretor, em uma live do BC sobre os 30 anos da moeda.

Segundo Gomes, foi o real que permitiu que as políticas de transferência de renda dos últimos 20 anos avançassem no País. O diretor disse, ainda, que a inflação penaliza mais os mais pobres.