Exportações cearenses caem pela metade em maio de 2024 ante 2023

A quantia caiu de US$ 499,5 milhões para US$ 309 milhões nos três primeiros meses deste ano, uma diferença de cerca de R$ 190 milhões

Os dados são do Ceará em Comex, estudo de inteligência comercial produzido pelo Centro Internacional de Negócios (CIN), da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) .

Levando em consideração abril, mês imediatamente anterior, houve uma diminuição de 11,7%. No acumulado do ano, a atividade exportadora saiu de US$ 826,7 milhões em 2023 para US$ 515,6 milhões nos meses de janeiro a maio de 2024, um recuo de cerca de 37,6%.

As exportações do Ceará apresentaram uma queda de 50% em maio de 2024 quando comparado ao igual mês de 2023. Isso porque o valor comercializado caiu de US$ 194 milhões para US$ 97 milhões. Vale ressaltar que, neste ano, a quantia de exportação caiu em todos os meses na variação anual.

Quanto aos municípios, São Gonçalo do Amarante liderou com uma participação significativa de 32,1%, do total exportado pelo Ceará. Porém, apresentou uma queda de 63,3% no acumulado do ano, totalizando US$ 162,52 milhões.

Assim, o Estado ocupou o 17º lugar nas exportações do País e o 4º lugar entre os estados do Nordeste, atrás de Bahia, Maranhão e Pernambuco.

Ao todo, a atividade exportadora abrangeu um total de 53 municípios. Além dos dez detalhados pela pesquisa, os demais municípios contribuíram com US$ 81,87 milhões, refletindo uma redução de 16,5% em relação ao ano anterior.

Outra cidade que apresentou aumento foi Aracati, com 55,3% no acumulado do ano. De acordo com a pesquisa, o setor de produtos hortícolas, principalmente destinados aos Estados Unidos, continua a impulsionar o desempenho do local.

Já Fortaleza alcançou um crescimento de 8,4% em relação ao ano anterior, com exportações de US$ 65,25 milhões. Os principais produtos exportados foram combustíveis e ceras de carnaúba para a Alemanha.

Aquiraz também registrou um recuo expressivo de 44,2% nas exportações, somando US$ 11,16 milhões. "Apesar do aumento nas exportações de frutas no mês de maio, a diminuição em comparação ao ano anterior foi significativa, destacando a necessidade de ajustes nas estratégias de exportação", explica o documento.

Por outro lado, o ferro e o aço obtiveram uma expressiva diminuição de 63,9%. Conforme o levantamento, "os declínios contínuos acentuam os desafios enfrentados pelo setor, especialmente com a redução das importações pelos Estados Unidos, que dominaram quase toda a exportação mensal do setor."

Já a Coreia do Sul apresentou uma alta exponencial de 1852%. Apesar do aumento, o documento relata que "Em maio, as exportações foram de apenas US$ 47 mil, principalmente de produtos de alumínio e suas obras, refletindo um comportamento sazonal nas importações."

Importações

O Ceará em Comex também traz informações sobre as importações. Em maio, atingiram um total de US$ 244,4 milhões, registrando uma diminuição 0,8% em comparação com o mês anterior.

No acumulado do ano, a quantia já passou de US$ 1,2 bilhão, com queda de 6,8% levando em consideração o igual período de 2023. Além disso, o saldo comercial (valor das exportações subtraído pelas importações) foi negativo, com US$ 700 milhões.

No contexto nacional, o Ceará se manteve na 13ª posição, assim como entre os estados do Nordeste, o qual ocupou o quarto lugar.

Os principais municípios envolvidos nesse fluxo importador foram Fortaleza, com uma participação de 27,7%, seguido por São Gonçalo do Amarante com 22,5% e Caucaia com 13,8%. No total, 58 municípios cearenses estiveram envolvidos nas importações.

Em termos de setores, houve variações notáveis em relação ao ano anterior. Por exemplo, ferro e aço obtiveram um aumento de 57,8% enquanto produtos químicos orgânicos caíram 68,8%.

Em relação aos principais fornecedores, a China continua em destaque com uma alta de 3,9% em suas exportações para o Ceará, enquanto os Estados Unidos registraram uma redução de 37,7%. Um que foi uma surpresa foi a alta da Austrália de 3319,7%. Essas importações estenderam as relações comerciais do Ceará a 84 países.

