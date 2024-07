Casas do Minha Casa, Minha vida terão incentivo para produção de energia; entenda

As casas do Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) contarão com geração própria de energia solar, com o Programa Energia Limpa no Minha Casa Minha Vida. O decreto foi realizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta segunda-feira, 1º de julho, por meio de publicação no Diário Oficial da União (DOU).

São elegíveis ao programa as unidades habitacionais das Faixas Urbano 1, Urbano 2 e Rural 1 que sejam de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou tenham entre seus moradores quem receba o benefício de prestação continuada da assistência social, portanto enquadradas na Subclasse Residencial Baixa Renda. Com prioridade para a faixa 1.

Outras famílias de áreas urbanas com renda de até R$ 4.400 mensais (Faixa 1 e 2), e de áreas rurais com ganho anual de até R$ 31.680 (Faixa 1) podem participar mediante ato do Ministro de Estado das Cidades.