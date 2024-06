IR 2024: Cearenses receberão R$ 252 milhões em 2º lote da restituição do Imposto de Renda

O crédito a ser distribuido neste segundo lote será de R$ 8,5 bilhões em todo o Brasil Crédito: José Cruz/Agência Brasil

Os contribuintes do Ceará receberão, nesta sexta-feira, 28 de junho, o 2º lote da restituição do Imposto de Renda. Ao todo serão pagos R$ 252.924.023,04 a 146.407 cearenses. No Brasil, serão 5.755.667 contribuintes , entre prioritários e não prioritários. Confira aqui se você irá receber a Restituição do Imposto de Renda. O valor será restituído por meio da conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda, de forma direta ou por indicação de chave Pix.

A consulta de quem irá receber o crédito neste lote foi liberada no dia 21 de junho pela Receita Federal. O total de crédito a ser distribuido neste segundo lote será de R$ 8,5 bilhões em todo o País. Desse montante, parte será para grupos prioritários, parte para pessoas que não possuem prioridade legal, mas receberam prioridade. São os casos que optaram pela declaração pré-preenchida ou por receber o pagamento via Pix, além de parte para colaboradores do Rio Grande do Sul (RS) devido à situação de calamidade do Estado.

Além disso, este lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores. Confira como será a disposição: Contribuintes acima de 80 anos: 140.360



Contribuintes entre 60 e 79 anos: 1.024.071



Contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave: 66.287



Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério: 459.444



Contribuintes que não possuem prioridade legal: 3.812.767



Contribuintes do RS: 252.738 IR 2024: o que fazer se você não receber a restituição? Se o crédito não for realizado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil (BB). Neste caso, o contribuinte pode reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB ou pela Central de Relacionamento BB pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades), e 0800-729-0088 (exclusivo para deficientes auditivos). IR 2024: o que acontece com quem não resgata a restituição?

Se o contribuinte não resgatar o valor de sua restituição no prazo de um ano, deverá requerê-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".

IR 2024: Como saber se você está contemplado no segundo lote de restituição? Para verificar se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita, clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, em "Consultar a Restituição". A página oferece orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC. Caso identifique alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificá-la, corrigindo as informações.