Febraban é contra regulação de IA em discussão no Congresso

O PL 2338/23 tem como relator o senador Eduardo Braga (PL-TO) e tramita na Comissão Temporária Interna sobre Inteligência Artificial no Brasil

Os bancos brasileiros são contra a proposta de regulamentação da Inteligência Artificial (IA), conforme o texto em discussão no Congresso Nacional. O ponto foi destacado pelo presidente da Febraban, Isaac Sidney, na abertura da Febraban Tech 2024, maior evento de tecnologia do setor financeiro no Brasil, realizado em São Paulo.

O projeto a que ele se refere, é um Projeto de Lei (PL) concebido por um colégio de juristas e que foi acolhido pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), prevê a implementação de uma nova agência reguladora para a área.

