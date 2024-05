Regulamentação da IA no Brasil: lideranças opinam sobre impacto 

O X, antigo Twitter, liberou nesta semana o acesso ao chatbot de inteligência artificial (IA) Grok para usuários brasileiros Crédito: Reprodução/ Marten Bjork/Unsplash

A popularização das soluções de Inteligência Artificial trouxe consigo diversos debates sobre a necessidade de regulamentação dessas tecnologias. No Brasil, essas regras estão prestes a serem definidas pela Comissão Temporária sobre Inteligência Artificial (IA) do Senado Federal. Até 23 de maio, nesta quinta-feira, um projeto de lei deve ser apresentado, enviado para o Plenário do Senado e, posteriormente, para análise na Câmara dos Deputados. O texto apresenta propostas de projetos de parlamentares, juntamente com contribuições do Executivo, Judiciário e sociedade civil. A comissão foi criada em agosto de 2023 e analisa 10 projetos de lei sobre o assunto. A IA segue no centro do debate, pois é inegável que as soluções vieram para ficar. Segundo o Artificial Intelligence Index Report deste ano, pesquisa produzida anualmente pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, o Brasil é o país latino-americano mais empolgado com os avanços da IA. A maioria dos brasileiros considera produtos e serviços tecnológicos muito positivos, e se mostra otimista sobre o futuro com Inteligência Artificial. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Empresários brasileiros têm apostado alto nessa tendência e adotado de vez a tecnologia em seus negócios: quase metade dos negócios brasileiros (47%) já utilizam IA, conforme o estudo IoT Snapshot 2024, da Logicalis. Para esse grupo, a regulamentação também é muito importante, dando um norte sobre os limites do desenvolvimento da tecnologia.

Para Geraldo Ramos, CEO da Moises, aplicativo líder em criação musical com IA, alguns pontos principais a serem considerados na nova regulamentação são os direitos dos criadores de conteúdo: “No mínimo, acho que os detentores dos direitos precisam participar das decisões sobre a utilização das suas IPs (Propriedades Intelectuais), e essas leis devem criar mecanismos para que todos sejam recompensados de forma justa. Outro ponto de atenção é a proteção contra fakes, fraudes e roubos de IA”. O executivo vê essa regulamentação como algo para além de positivo e negativo, mas sim necessário, e analisa que muitos países penam para propor regulamentações que não inibam os avanços da inovação. “Aqueles que fizerem isto corretamente, criarão vantagens competitivas significativas e colherão a recompensa das oportunidades e do crescimento econômico. O Brasil está avançando como centro de inovação tecnológica e pode se beneficiar da inovação em IA, mas isso não pode acontecer às custas dos criadores de conteúdo. No nosso mercado de IA para produção musical, vemos algumas empresas assumindo muitos riscos e operando em uma ‘área cinza’, presumindo que as legislações os protegerão”, conta Geraldo. Para Ariel Salles, Vice-Presidente de Tecnologia e CTO da Avivatec, empresa de consultoria em tecnologia especializada em negócios, "é essencial considerar como a regulamentação da inteligência artificial afetará nossa sociedade. Muitos adotam essa tecnologia devido à sua facilidade e capacidade de desburocratizar processos. No entanto, a segurança deve ser o ponto central dessa regulamentação. Por exemplo, a criação de deep fakes deve ser estritamente controlada para evitar que a inteligência artificial siga o mesmo caminho problemático que as redes sociais tomaram. A regulamentação deve garantir que as inovações em IA sejam benéficas e seguras para todos.", comenta.