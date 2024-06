Inflação teve progresso 'apenas modesto' neste ano, afirma diretora do Fed

Diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Michelle Bowman afirmou que houve "apenas um progresso modesto" na inflação nos Estados Unidos até agora neste ano e a inflação "deve seguir elevada por algum tempo". Durante discurso realizado em Londres nesta quarta-feira, ela disse que houve um ganho de fôlego "em vários meses" no início de 2024, mais evidente em muitas categorias de bens e serviços, o que sugeriria uma queda apenas temporária dela mais para o fim do ano passado. "Os preços continuam a ser bem mais altos que antes da pandemia, o que pesa no sentimento do consumidor", avaliou.

A atividade econômica dos EUA, por sua vez, avançou "a um ritmo forte no ano passado, mas parece ter moderado no início deste ano". Já a geração de empregos "continuou a subir em ritmo sólido em abril e maio, embora um pouco mais fraca que no primeiro trimestre", em parte refletindo a maior oferta de trabalhadores por causa da imigração. "Apesar de mais algum reequilíbrio entre oferta e demanda, o mercado de trabalho segue apertado", afirmou.

A política monetária atual "parece restritiva" e a diretora do Fed diz que continua a monitorar os dados para avaliar se está "restritiva o suficiente para levar a inflação de volta à nossa meta" de 2%. O cenário-base dela continua a ser de que a inflação cairá mais, com a política monetária mantida no nível atual, e mais adiante deve ser apropriado cortar o juro "gradualmente", para evitar que a política fique restritiva em demasia. Ao mesmo tempo, ela disse que ainda não sabe em que momento será apropriado cortar os juros, além de ponderar que continua a ver "vários riscos de alta para a inflação".