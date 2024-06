Resultado do concurso do BNB: confira a classificação preliminar

A classificação preliminar dos candidatos do concurso público para o Banco do Nordeste (BNB) já está disponível para consulta.

De acordo com a Fundação Cesgranrio, organizadora da seleção, o concurso é destinado ao preenchimento de 410 vagas imediatas e 300 para cadastro de reserva no cargo de analista bancário de nível médio.

A classificação pode ser consultada na "área do candidato" no site da organizadora do certame (clique aqui para conferir). Os candidatos foram classificados em três categorias: