Principal meta da nova gestão será avançar e diversificar os projetos de investimento em área de ZPE

xxxx Crédito: FABIO LIMA

Avançar e diversificar os projetos de investimentos na área da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará. Essa é a principal meta da nova gestão da área. O recém empossado presidente, Fábio Feijó, iniciou suas atividades na empresa, que faz parte do Complexo do Pecém (Cipp S/A), no dia 10 de junho, após ser eleito em reunião extraordinária do Conselho de Administração. Nesse sentido, o gestor comenta que um dos seus desafios será continuar os consecutivos avanços que já foram realizados. Para assim, ampliar "ainda mais, o emprego e a renda via o desenvolvimento econômico do Estado".