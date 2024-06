Fiscalizar as empresas é um dos desafios para o decreto de concessão de energia

Linhas de transmissão de energia, energia elétrica Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A fiscalização das empresas é um dos desafios para cumprir as medidas do decreto que torna as regras mais rígidas para concessões de distribuição de energia elétrica, publicado nesta nesta sexta-feira, 21 de junho, no Diário Oficial da União (DOU), pelo Ministério de Minas e Energia. A afirmação é de Adão Linhares, consultor de energia renovável e sócio fundador da Energo Soluções em Energia. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Isso porque a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) deverá apurar e dar publicidade à verificação da prestação do serviço adequado, bem como definir ponto a ponto os critérios de qualidade. Contudo, fiscaliza a partir de Brasília, o que dificulta o monitoramento local do que ocorre nos bairros.

Além disso, é preciso cumprir metas obrigatórias para a retomada de serviços em caso de eventos climáticos extremos, evitando que os consumidores fiquem sem luz por longos períodos em razão de chuvas, vendavais e quedas de árvores nas redes.

Outro ponto apontado por Adão Linhares é o plano de investimento anual, aprovado em cada ciclo tarifário e fiscalizado pela Aneel. Anteriormente, a revisão era feita a cada quatro anos. A saúde financeira da empresa também será comprovada anualmente para assegurar a capacidade de investimento e operação da rede. "A manutenção da rede deve ser contínua, com a depreciação dos equipamentos sendo compensada por atualizações regulares. A fiscalização precisa ser ativa para garantir que a infraestrutura permaneça no nível adequado."

Já o presidente do Conselho de Consumidores da Enel Distribuição Ceará (Conerge), Erildo Pontes, afirmou que o contrato surge para aumentar o compromisso de quem explorar a concessão, garantindo que as empresas mantenham a qualidade dos serviços oferecidos. "Nos últimos anos, as empresas têm relaxado muito, reduzindo investimentos e deixando a qualidade da energia piorar. O que entendo é que o decreto visa exatamente isso: se você quer continuar com a concessão, precisa ter o compromisso de melhorar o que estava sendo mal feito." O texto também estabelece que os dividendos devem ser limitados em casos de descumprimento de indicadores de qualidade técnica, comercial e econômico-financeiros.