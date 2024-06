Obras de conexão 5G para todo o litoral do Ceará começam ainda em 2024, diz secretário

Hélio Winston comandava a ZPE até o dia 27 de maio, quando foi anunciado como novo titular da Seinfra Crédito: Hiane Braun/Governo do Ceará

O novo secretário da Infraestrutura do Ceará, Hélio Winston, afirmou neste sábado, 8, que a Pasta iniciará, ainda em 2024, obras de conectividade em tecnologia 5G que integrem todas as áreas litorâneas do Estado. A declaração foi dada neste sábado, 8, durante coletiva realizada antes da primeira reunião com o secretariado, após a troca de dez postos no Executivo estadual. "Na área da telecomunicação, essa é a nossa prioridade, incluindo as vias estaduais litorâneas, e especialmente, fazer essa conectividade 5G na área do Complexo do Pecém porque nós temos muitos investimentos para aquela região", destacou Hélio Winston. A propósito dos investimentos e das ações que a Seinfra deve desenvolver no entorno do Complexo do Pecém (Cipp), o secretário disse haver duas áreas em que a Pasta vai focar suas atenções. "Uma é a questão da linha de transmissão, que tem que ser construída, Outra questão são algumas intervenções que devem ser feitas nas vias, principalmente na CE-155, onde precisamos fazer alguns anéis para dar mobilidade e melhorar o acesso para aquela região. Nós estamos negociando para que a Seinfra possa assumir essas obras ou para que venha a capitanear", citou.