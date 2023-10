Empréstimo consignado para beneficiários do BPC: dicas para evitar golpes

Credinowe Soluções Financeiras é especialista em comparação de empréstimos e funciona desde 2011 desburocratizando os serviços de crédito e atuando como intermediária na operação Crédito: divulgação

Pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) da Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), destinado a idosos com mais de 65 anos e pessoas de baixa renda com deficiência, agora podem realizar um empréstimo consignado. A decisão é do Supremo Tribunal Federal (STF), aprovada em setembro deste ano. "Para quem se enquadra nesse grupo e está precisando de dinheiro o momento de fazer um empréstimo consignado é agora, porque ele tem uma taxa de juros de 1,91% ao mês, a menor taxa de juros do mercado", aconselha o diretor financeiro da Credinowe Soluções Financeiras, Antônio Albuquerque.

Antônio alerta a população para não cair em golpes. Confira as dicas do especialista a seguir: • Verifique a procedência da instituição financeira antes de realizar o seu empréstimo consignado. Consulte o site oficial, canais de atendimento e redes sociais oficiais da empresa.

• Cobranças de qualquer tipo de taxa para liberação do crédito não são permitidas e configuram crime.

• Não assine contrato antes de ler: verifique valores, taxas e prazos.

• Não clique em links ou baixe arquivos desconhecidos: eles podem conter vírus e programas maliciosos para roubar dados Empréstimo consciente Outra preocupação apontada por Antônio é a realização do empréstimo com consciência. Para o diretor financeiro da Credinowe, o indivíduo deve recorrer à estratégia somente em caso de real necessidade, analisando o valor das parcelas e fazendo os cálculos necessários para garantir que tudo está de acordo com seu contexto.

