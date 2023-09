Isenção de visto: Passa a valer acordo entre Japão e Brasil; veja regras

Jornalista no OPOVO

Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO

Um detalhe importante é que a mudança é aplicável aos passaportes brasileiros válidos com chip, tipo emitido a partir de 2011.

O acordo firmado entre Japão e Brasil para isenção de visto para viagens com finalidade de turismo passou a valer neste sábado, 30. A medida está restrita a viagens de até 90 dias.

Segundo o Ministério do Turismo, os turistas que não tenham esse tipo de passaporte com chip, devem emitir um novo documento com essa especificação.

O acordo entre os países é restrito aos turistas em viagens, sendo vedada a possibilidade de ir ao Japão para trabalhar.

