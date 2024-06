Lula defende veto sobre taxa das blusinhas: "Varejo tem que provar prejuízo"

Em entrevista à CBN, Lula destacou que assumiu o compromisso de taxar essas compras apenas com o PIS/Cofins no patamar de 20% e que algo além só seria feito caso seja comprovado algum prejuízo ao mercado nacional.

As discussões em torno da taxação das compras internacionais via marketplaces, como o AliExpress , seguem gerando debates.

"Porque taxar 50 dólares e não taxar o cara que vai no shopping gastar 2 mil? É uma questão de consideração com o povo mais humilde, por isso eu vetei", defende Lula.

Lula ainda revelou que ficou irritado com a inclusão de um "jabuti" no programa Mover, durante a tramitação no Congresso. Segundo o chefe do Executivo, isso ocorreu por pressão de lobby.

Lula foi entrevistado na CBN Crédito: JULIO CAESAR

"(O varejo) Tem que provar que tem prejuízo. Muitas coisas que os brasileiros compram fora, nem se vende nessas lojas nacionais. Eles nem discutem com o governo, mas vão direto pro deputado e pedem para fazer uma emenda", pontua.

O presidente participou de entrevista no Jornal da CBN e respondeu sobre diversos assuntos. Dentre os quais a sua surpresa na proporção de isenções e subsídios para empresas em 2025, num montante de R$ 600 bilhões. (Colaborou Ludmyla Barros)