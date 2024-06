Lula: Ricos reclamam de programas, mas se "apoderam" de R$ 600 bilhões em isenções

Conforme Lula, o montante é "impressionante" e demonstraria que os ricos estão se "apoderando" do orçamento do País.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , reclamou do volume de subsídios fiscais dados às empresas no Brasil. O montante previsto para o próximo ano é de R$ 600 bilhões .

"Fiquei impressionado porque normalmente você tem uma guerra histórica sobre a utilização dos recursos do orçamento. E as mesmas pessoas que reclamam que tem gastos exagerados nos programas, são as que têm quase R$ 600 bilhões de isenção."

E disse mais: "São os ricos que se apoderam de uma parte do orçamento do País. (Então) Não venham querer que façam algum tipo de ajuste no orçamento das pessoas mais pobres do País (que não vai acontecer)".