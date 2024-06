Abespetro: Óleo e gás teme perda bilionária com greve do Ibama e esvaziamento da ANP

O alastramento das paralisações do Ibama e o crescimento do movimento pela valorização das agências regulatórias estão trazendo uma grande preocupação para o setor de óleo e gás, afirmou ao Broadcast o presidente da Associação Brasileira das Empresas de Bens e Serviços de Petróleo (Abespetro), Telmo Ghiorzi. O atraso de licenças para as atividades no setor já está parando empresas, informou o executivo, que prevê perdas bilionárias para a indústria no curto e no longo prazos.

Além do Ibama, que nesta sexta-feira está aprovando o indicativo de greve em vários Estados do País, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) suspendeu a reunião semanal da autarquia em apoio ao movimento de valorização das agências reguladoras. O diretor-geral da ANP, Rodolfo Saboia, escreveu uma carta à ministra de Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, reivindicando mais recursos e mais pessoal.

"A nossa grande preocupação é que é um movimento que está se alastrando. E que pode ter efeitos bastante ruins, tanto no curto como no longo prazo. Uma unidade de operação de produção, uma FPSO, ou uma unidade em operação pode ser interditada por uma auditoria que não termina, ou que não começa, ou que não tem retorno, ou uma unidade nova pode não entrar em operação porque não tem a primeira auditoria", disse Ghiorzi.