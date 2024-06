Presidente da Petrobras indica novos membros para diretoria executiva

Veja os currículos dos indicados no fim do texto.

Após o trâmite, as informações serão encaminhadas para o Comitê de Pessoas e para a deliberação do Conselho de Administração para apreciação. Os atuais diretores permanecerão nos cargos até a aprovação dos novos nomes.

As indicações deverão, ainda, ser submetidas aos procedimentos de governança corporativa da companhia, onde deverão ser feitas análises de conformidade e integridade do processo sucessório.

O gestor passou 37 anos no conglomerado Banco do Brasil, dedicando cerca de 30 anos à área financeira. Foi gerente executivo na diretoria de Finanças e Relações com Investidores da instituição.

De acordo com Magda, alterações na composição da diretoria são naturais do processo de gestão da mudança e em nada desabonam a competência e o comprometimento dos colegas que saem.

Atua, ainda, como conselheiro de administração e integrante do Comitê de Auditoria da Neoenergia, além de presidir o conselho do Grupo Litel e ser conselheiro curador da Fundação Banco do Brasil.

Há 38 anos, entrou na Petrobras, passando pela Refinaria de Cubatão (RPBC) e Refinaria de Paulínia (Replan) nos oito primeiros anos na estatal. As informações foram divulgadas pela empresa.

A carreira gerencial da gestora iniciou em 2001 no área de Recursos Humanos. Atuou, também, em Engenharia por 12 anos, ocupando todos os níveis gerencias até o cargo de gerente executiva da Engenharia, Tecnologia e Materiais – Corportativo em 2012.

Além disso, conta com experiência internacional na área de "corporate manager" na Petrobras América Inc (Houston, Texas) de 2015 a 2019. Atualmente, estava na gerência da área de Gestão Integrada da Logística.

Sylvia dos Anjos, diretoria executiva de Exploração e Produção

Possui formação em Geologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com mestrado em Geologia e PhD pela "University of Illinois at Urbana-Champaign".

Segundo a Petrobras, a gestora tem mais de 42 anos de experiência na área de exploração e petróleo, sendo aposentada da estatal. Além disso, integrou o programa Gás & Energia Competitivo, "preparando a Petrobras para o novo cenário competitivo do Gás Natural no Brasil", disse.

Ocupou, ainda, outros cargos gerenciais na companhia As funções de gerente geral da exploração em geologia aplicada e a de gerente geral de tecnologias do ativo de libra foram destacadas.

No Comitê de Diversidade do IBP, foi co-fundadora e membro desde 2018, além de ser presidente por dois termos da Associação Brasileira de Geólogos do Petróleo (ABGP) e vice-presidente da American Association of Petroleum Geologists (AAPG Latin America).

