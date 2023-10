Fábrica de lingeries negocia ampliação de operações no Ceará

A DelRio, marca de lingeries, pretende expandir as operações no Ceará. A informação foi dada pelo governador cearense, Elmano de Freitas (PT), em suas redes sociais, após encontro com o presidente da empresa, Carlos Pereira.

"Mais empregos para o Ceará. Estive reunido com o presidente da Del Rio, Carlos Pereira, que é responsável pela geração de cerca de 4 mil empregos em 10 municípios cearenses. No encontro, dialogamos sobre o projeto de ampliação da empresa em nosso estado, o que representa mais oportunidades de trabalho para os cearenses", afirmou Elmano

Localizado em Maracanaú, o complexo Industrial da DelRio produz atualmente mais de 3,5 milhões de peças por mês e destaca-se como uma das principais empresas do setor no País.