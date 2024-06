Preço médio da gasolina recua no Ceará pela 3ª semana e chega a R$ 5,83

Gasolina segue em queda em Fortaleza. Crédito: Samuel Setubal

O preço médio da gasolina caiu pela terceira semana seguida no Ceará. Nos últimos sete dias, o valor passou de R$ 5,90 para R$ 5,83, uma redução de 1,18%. A média ficou abaixo do nacional, de R$ 5,85. Os dados são da pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O valor mínimo encontrado foi de R$ 5,47 e o máximo de R$ 6,48. O levantamento foi realizado em 132 postos do Estado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dentre os estados, o combustível foi o 5º mais caro, empatado com a Paraíba. O estado de Sergipe registrou a média mais alta, com R$ 6,29, já o Maranhão contabilizou o menor valor, com R$ 5,66.