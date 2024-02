Movimentação de contêineres no Porto de Fortaleza salta 63% em 2023

Jornalista no OPOVO

Diretoria celebra que resultado do ano passado supera previsão estimada para 2025. A carga total movimentada foi de 4,5 milhões de toneladas

No ano passado, foram movimentados 92.743 TEUs (unidade padrão utilizada para calcular o volume de um container, equivalente a 20 pés) no Porto de Fortaleza, superando os 56.860 TEUs de 2022.

O resultado de 2023 da movimentação de contêineres no Porto do Mucuripe , em Fortaleza, saltou 63% em um ano. Os dados foram divulgados pela Companhia Docas do Ceará, administradora do equipamento federal.

Conforme o diretor-presidente da Companhia Docas do Ceará, Lucio Gomes, o ano passado foi tão representativo que superou a então previsão estimada para 2025, que era de 87 mil TEUs.

Ainda de acordo com Lucio, há a expectativa de que os resultados futuros de movimentação de cargas no Porto do Mucuripe continuem crescendo.

Ele ainda destaca que o dado de 2023 demonstra que a correção da estratégia de arrendamento do terminal de contêineres, mesmo que ainda transitória, tem demonstrado resultados.

"A performance do Porto deve crescer muito mais, exponencialmente, com o leilão para arrendamento definitivo da área, a ser realizado, ainda neste ano. Expressivos investimentos em infraestrutura serão realizados, de forma permanente, uma vez que a empresa vencedora do certame terá a garantia de prazo para retorno dos investimentos", afirma.

No que se refere à movimentação geral, o Porto do Mucuripe também apresentou crescimento em 2023. De acordo com os dados, houve aumento de 5,9%.