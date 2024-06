Por que a economia da Rússia continua crescendo contra todas as expectativas

A Rússia tenta abrir novos mercados na Ásia e no Sul Global em resposta às sanções Crédito: RAMIL SITDIKOV/POOL/AFP via Getty Images

A invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022, não só provocou indignação internacional. Também desencadeou uma onda de sanções destinadas a enfraquecer a capacidade do Kremlin de travar uma guerra contra o país vizinho. Os ativos da Rússia no exterior foram congelados, a economia do país foi excluída do sistema financeiro global e suas exportações de energia viraram alvo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Me lembro de autoridades ​​e analistas ocidentais descrevendo as sanções como "paralisantes", "debilitantes" e "sem precedentes". Com adjetivos como estes sendo propagados, a situação parecia clara. Sem dúvida, não havia como a economia da Rússia resistir à pressão.

Diante da perspectiva de um colapso econômico, o Kremlin seria forçado a recuar e a retirar suas tropas. Não é verdade? Vinte e sete meses depois, a guerra continua. Longe de estar paralisada, a economia da Rússia está crescendo. O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê um crescimento de 3,2% para o país neste ano. Ressalvas à parte, ainda é maior do que o projetado para qualquer uma das economias desenvolvidas do mundo. As sanções "debilitantes" não geraram desabastecimento nas lojas. As prateleiras dos supermercados russos estão cheias. É verdade que o aumento dos preços é um problema. E nem tudo o que costumava estar à venda ainda está — uma série de empresas ocidentais deixaram o mercado russo em protesto contra a invasão da Ucrânia.

Mas muitos de seus produtos ainda chegam à Rússia por várias rotas. Se você procurar bem, ainda é capaz de encontrar Coca-Cola americana nas lojas russas. Os CEOs da Europa e dos EUA podem não se reunir mais em massa no evento econômico anual da Rússia — mas os organizadores do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo deste ano (uma vez chamado de 'Davos da Rússia') afirmam que delegados de mais de 130 países e territórios estão participando do evento. Em vez de sucumbir diante do peso das sanções ocidentais, a economia russa tem desenvolvido novos mercados no Leste e no Sul Global. Tudo isso permite que as autoridades russas se vangloriem de que as tentativas de isolar a Rússia, política e economicamente, não foram bem-sucedidas. "Parece que a economia russa conseguiu se adaptar a condições externas muito desfavoráveis", afirma Yevgeny Nadorshin, economista da PF Capital. "Sem sombra de dúvida, as sanções afetaram à beça o mecanismo de funcionamento dentro da economia. Mas um bocado foi restaurado. A adaptação está acontecendo." Solução alternativa Isso significa que as sanções fracassaram?

"A grande questão era o nosso entendimento do que as sanções podem ou não podem fazer", afirma Elina Ribakova, pesquisadora do Instituto Peterson de Economia Internacional. "Não é como apertar um interruptor, e a Rússia desaparece. O que as sanções podem fazer é desequilibrar um país temporariamente, até ele encontrar uma forma de contornar as sanções, até encontrar formas alternativas de obter carregamentos ou vender seu petróleo. Estamos exatamente neste cenário, em que a Rússia encontrou uma solução alternativa." Moscou redirecionou suas exportações de petróleo da Europa para a China e para a Índia. Em dezembro de 2022, os líderes do G7, grupo das nações mais industrializadas do mundo, e da União Europeia estabeleceram um teto de preço para limitar a receita que a Rússia obtém a partir das exportações de petróleo, tentando manter o preço do barril abaixo de US$ 60.