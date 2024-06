Anfavea diz que 12 mil unidades deixaram de ser produzidas em maio por enchentes no RS

As enchentes no Rio Grande do Sul fizeram com que cerca de 12 mil unidades de veículos deixassem de ser produzidas no mês de maio, calcula a Anfavea, associação que representa as montadoras. Os números foram apresentados nesta sexta-feira, 7, pelo presidente da entidade, Márcio de Lima Leite, durante coletiva sobre o desempenho do setor em maio.

No total, a produção de veículos recuou 24,9% no mês passado, passando de 222,1 mil unidades em abril para 166,7 mil em maio.

Além do efeito do Rio Grande do Sul, Leite destacou que as paralisações de algumas montadoras, somada a operação-padrão dos servidores do Ibama, ajudaram a puxar para baixo a produção no mês em cerca de 28 mil unidades.